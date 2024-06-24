ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин усомнился в перспективах Бердыева в чемпионате Азербайджана

Сёмин усомнился в перспективах Бердыева в чемпионате Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение туркменского специалиста Курбана Бердыева на пост наставника азербайджанского «Турана».

«Бердыев – это тренер с большим опытом и большой квалификацией, но в Азербайджане сложно конкурировать с «Карабахом», там очень сильный тренер и очень хорошая организация.

Если Бердыев сможет составить конкуренцию, это будет неплохо. Но я не знаю, сможет ли команда выйти на международный уровень. Есть же ещё «Нефтчи», очень серьёзный клуб. Бердыев добился всего, с его знаниями клуб будет играть лучше», – приводит слова Сёмина Metaratings.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром чемпионата страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.

Материалы по теме
В «Туране» рассказали о задачах Курбана Бердыева в клубе

Курбан Бердыев попрощался с махачкалинским «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android