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Капитан Шотландии Робертсон обратился к болельщикам после вылета сборной с Евро

Капитан Шотландии Робертсон обратился к болельщикам после вылета сборной с Евро
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Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура с Венгрией (0:1) на чемпионате Европы — 2024. Напомним, сборная Шотландии закончила своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе А с одним очком.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Мы отдали все силы. Понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но они поймали нас на контратаке. Всё могло сложиться по-другому, но это футбол — так бывает. Потребуется много времени, чтобы пережить это. В первом тайме мы много владели мячом, но не извлекли из этого пользы. Нам нужно было обострять, попробовать больше. Мы пошли на это, но получили в ответ. Ничьей было бы недостаточно, если говорить реалистично.

Ещё долгое время нам придётся переживать из-за этого. Это тяжело. Это просто ужасно. Все парни абсолютно опустошены. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам! Простите, что вас подвели», — приводит слова Робертсона ВВС.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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