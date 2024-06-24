«Мы реализовали план, закрыли Мусиалу и Вирца». Тренер Швейцарии — о ничьей с Германией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о ничейном результате 3-го матча группового этапа чемпионата Европы – 2024 года с национальной командой Германии (1:1).

«Мы не можем быть разочарованы. Конечно, мы хотели победу, но важно то, что мы не проиграли и показали отличную командную игру. Мы можем гордится этим выступлением. Легче выстраивать игру, когда знаешь, как играют немцы. Мы хорошо готовились к этой встрече всю неделю. Футболисты прекрасно реализовали план на матч, особенно хорошо закрыли Мусиалу и Вирца. Сегодня многое удалось», – приводит слова Якина Blick.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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