Уругвай — Панама: Дарвин Нуньес забивает второй мяч уругвайцев в игре

В эти минуты идёт матч 1-го тура Кубка Америки по футболу – 2024, в котором встречаются сборные Уругвая и Панамы. Игра проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Уругвая.

На 16-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес открыл счёт во встрече, забив с передачи защитника Матиаса Виньи. На 86-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество Уругвая.

Также в одной группе с Уругваем и Панамой сыграют национальные команды Боливии и США. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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Победители футбольных турниров-2024: