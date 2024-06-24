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Уругвай — Панама. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Уругвай — Панама: Дарвин Нуньес забивает второй мяч уругвайцев в игре

Уругвай — Панама: Дарвин Нуньес забивает второй мяч уругвайцев в игре
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Кубка Америки по футболу – 2024, в котором встречаются сборные Уругвая и Панамы. Игра проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Уругвая.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 1-й тур
24 июня 2024, понедельник. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
3 : 1
Панама
1:0 Араухо Вильчес – 16'     2:0 Нуньес – 86'     3:0 Винья – 90+1'     3:1 Мурильо – 90+5'    

На 16-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес открыл счёт во встрече, забив с передачи защитника Матиаса Виньи. На 86-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество Уругвая.

Также в одной группе с Уругваем и Панамой сыграют национальные команды Боливии и США. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Трансляция матча Уругвай – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
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Победители футбольных турниров-2024:

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