Игрок сборной Украины заявил, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный рассказал, с какой регулярностью смотрит футбольные матчи.

– Люди постоянно говорят, что Илья Забарный не смотрит футбол. Ты Евро смотришь вообще?

– Отчасти.

– Мы играли с тобой в игру. Я велела тебе отгадать персонажа Гарри Линекера. Когда ты долго не мог его разгадать. Я тебе сказала: «Илья, я когда сейчас сниму эту наклейку, ты просто удивишься. Это такой лёгкий действительно персонаж». Ты снял и говоришь: «Влада, честно не знаю». И жена твоя говорит: «Он действительно не так много смотрит футбол». Есть футболисты, которых он не знает. Сейчас ты знаешь Линекера?

– Нет.

– Ты ведь в Англии, он там звезда.

– Я знаю только оппонентов, против которых играю.

– А актуальных футболистов?

– Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.

– Тотти знаешь?

– Тотти знаю, конечно.

– Дель Пьеро?

– Нет, честно.

– Когда ты был ребёнком, то смотрел против кого «Динамо» играет в Лиге чемпионов?

– Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.

– А сейчас? Смотришь ли очень избирательно?

– Избирательно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне нужно отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру....», — приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.

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