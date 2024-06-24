Игрок сборной Украины заявил, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный рассказал, с какой регулярностью смотрит футбольные матчи.
– Люди постоянно говорят, что Илья Забарный не смотрит футбол. Ты Евро смотришь вообще?
– Отчасти.
– Мы играли с тобой в игру. Я велела тебе отгадать персонажа Гарри Линекера. Когда ты долго не мог его разгадать. Я тебе сказала: «Илья, я когда сейчас сниму эту наклейку, ты просто удивишься. Это такой лёгкий действительно персонаж». Ты снял и говоришь: «Влада, честно не знаю». И жена твоя говорит: «Он действительно не так много смотрит футбол». Есть футболисты, которых он не знает. Сейчас ты знаешь Линекера?
– Нет.
– Ты ведь в Англии, он там звезда.
– Я знаю только оппонентов, против которых играю.
– А актуальных футболистов?
– Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.
– Тотти знаешь?
– Тотти знаю, конечно.
– Дель Пьеро?
– Нет, честно.
– Когда ты был ребёнком, то смотрел против кого «Динамо» играет в Лиге чемпионов?
– Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.
– А сейчас? Смотришь ли очень избирательно?
– Избирательно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне нужно отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру....», — приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.
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