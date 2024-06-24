Сборная Англии является худшей командой Евро-2024 по необычному показателю

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Статистический портал Wyscout представил рейтинг команд по интенсивности прессинга (PPDA) после двух сыгранных туров Евро-2024.

Показатель PPDA показывает, сколько пасов команда позволяет сделать сопернику, прежде чем предпримет попытку отбора или перехвата мяча. Учитываются только действия на расстоянии 40 метров и больше от ворот команды, которая находится в обороне.

Чем ниже цифра, тем лучше работает высокий прессинг у команды. Пока лидером чемпионата Европы является Германия – 7.46. Последнее место занимает Англия – 22.63.

Лучшие сборные Евро-2024 по интенсивности прессинга после двух туров:

1. Германия – 7.46

2. Австрия – 8.52

3. Бельгия – 8.6

4. Хорватия – 10.06

5. Португалия 10.2

Худшие сборные Евро-2024 по интенсивности прессинга после двух туров:

1. Англия – 22.63

2. Венгрия – 21.65

3. Албания – 20.57

4. Шотландия – 18.78

5. Словения – 18.17

Напомним, вчера, 23 июня несколько команд, в том числе и Германии, провели свои третьи игры на Евро. Сборная Англии, в свою очередь, третий матч сыграет со Словенией 25 июня.

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