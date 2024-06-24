Юлиан Нагельсман отреагировал на ничейный результат Германии в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о ничейном результате в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со Швейцарией (1:1).

«Мы разбудили стадион, сравняв счёт. Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно. Мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после гола в наши ворота, много рисковали и в итоге заслужили очко», – приводит слова Нагельсмана Немецкий футбольный союз.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурата Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Евро-2024: итоговый список команд: