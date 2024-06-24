Бородюк: в сегодняшней ситуации предпочтение надо отдавать российским тренерам

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк высказался об иностранных тренерах в Российской Премьер-Лиге.

«Я ничего не имею против иностранцев. Работал с Диком Адвокатом — замечательный человек и тренер. Он очень многое сделал для «Зенита» и российского футбола. То же самое можно сказать о Хиддинке. Самое главное, что они сами были футболистами. Если к нам приезжают такие тренеры — хорошо.

Но к нам приезжали тренеры из Евросоюза, потом делегация из Германии, потом — из Испании. А большинство их этих тренеров вообще в футбол не играли. Видимо, выучились по компьютеру и получили лицензии. Но что они могут привнести для развития нашего футбола? Это актуальный вопрос. То же самое сейчас с сербами.

Я ещё понимаю, если бы мы играли в еврокубках, на международной арене — в таком случае есть смысл в приглашении крутых специалистов из-за рубежа. В сегодняшней ситуации предпочтение надо отдавать российским тренерам», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Александром Бородюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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