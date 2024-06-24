Опубликован рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024

УЕФА опубликовал рейтинг из топ-10 самых быстрых футболистов чемпионата Европы по футболу 2024.

Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024

Валентин Михайла (Румыния) – 35.8 км/ч; Дан Ндое (Швейцария) – 35.6 км/ч; Расмус Хойлунд (Дания) – 35.5 км/ч; Рафаэл Леау (Португалия) – 35.4 км/ч; Джереми Фримпонг (Нидерланды) – 35.2 км/ч; Нуну Мендеш (Португалия) – 35.1 км/ч; Киран Тирни (Шотландия) – 35 км/ч; Килиан Мбаппе (Франция) – 35 км/ч; Михаил Мудрик (Украина) – 34.9 км/ч; Кайл Уолкер (Англия) – 34.8 км/ч.

Отметим, что больше футболистов в этом рейтинге имеет сборная Португалия — двоих. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Италии.

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