Опубликован рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024
УЕФА опубликовал рейтинг из топ-10 самых быстрых футболистов чемпионата Европы по футболу 2024.
Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024
- Валентин Михайла (Румыния) – 35.8 км/ч;
- Дан Ндое (Швейцария) – 35.6 км/ч;
- Расмус Хойлунд (Дания) – 35.5 км/ч;
- Рафаэл Леау (Португалия) – 35.4 км/ч;
- Джереми Фримпонг (Нидерланды) – 35.2 км/ч;
- Нуну Мендеш (Португалия) – 35.1 км/ч;
- Киран Тирни (Шотландия) – 35 км/ч;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 35 км/ч;
- Михаил Мудрик (Украина) – 34.9 км/ч;
- Кайл Уолкер (Англия) – 34.8 км/ч.
Отметим, что больше футболистов в этом рейтинге имеет сборная Португалия — двоих. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Италии.
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