Бородюк: какой футбольный волшебник придумал формат Второй лиги?

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк раскритиковал формат Второй лиги.

«Если говорить о клубном уровне, то раньше Вторая лига давала много талантливых футболистов. Лига позволяла плавно перейти из юношеского футбола во взрослый. Но сейчас у нас во Второй лиге непонятный формат. Мне легче кубик Рубика собрать, чем разобраться, что там происходит. Для меня этот формат непонятен. Надо потратить три года, чтобы подняться в лигу выше. Какой футбольный волшебник это придумал? Величайший футболист Йохан Круифф говорил: «В футболе всё гениальное просто», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Александром Бородюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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