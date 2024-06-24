Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Три топ-клуба хотят купить Лунина. Названа сумма, за которую «Реал» готов продать вратаря

25-летний голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин является приоритетным вариантом для многих европейских клубов, которые ищут качественное усиление для вратарской позиции.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Лунин входит в сферу интересов таких европейских грандов, как лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико». Пока неизвестно, планирует ли украинец оставаться в «галактикос», где основным голкипером будет бельгиец Тибо Куртуа.

Однако по информации издания Defensa Central, президент «Реала» Флоретино Перес, если Андрей действительно решит сменить клубную прописку, хочет получить за него солидную сумму. Речь идёт о € 35 млн, которые должен выложить за трансфер потенциальный покупатель Лунина.

В сезоне-2023/2024 «Реал» с Луниным выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

Звёздные «ветераны» Евро-2024