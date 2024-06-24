Расписание матчей Евро-2024 на 24 июня

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Сегодня, 24 июня, состоится 11-й игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя два матча заключительного 3-го тура в группе В: сборная Албании сыграет с Испанией, национальная команда Хорватии встретится с Италией. Эти встречи пройдут одновременно.

Расписание Евро-2024 на 24 июня:

Албания — Испания. 22:00 мск;

Хорватия — Италия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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