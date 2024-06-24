Опубликована символическая сборная 2-го тура Евро-2024 по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную 2-го тура чемпионата Европы — 2024.
Голкипер: Георгий Мамардашвили («Валенсия», сборная Грузии);
Защитники: Жан Карничник («Целе», сборная Словении), Пепе («Порту», сборная Португалии), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», сборная Швейцарии), Марк Кукурелья («Челси», сборная Испании);
Центральные хавбеки: Илкай Гюндоган («Барселона», сборная Германии), Мортен Юльманн («Спортинг», сборная Дании), Николай Шапаренко («Динамо Киев», сборная Украины);
Крайние нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии), Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании);
Форвард: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг», сборная Австрии).
Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.
Звёздные «ветераны» Евро-2024: