Капитан Швейцарии Гранит Джака отреагировал на исход матча с Германией

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 3-го тура Евро-2024.

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны одним очком.

Мы знали, насколько сильны немцы. Не всегда получалось играть с мячом так свободно, как мы того обычно хотим. Но, думаю, мы агрессивно действовали без мяча, прессинговали и в большинстве случаев хорошо себя показывали», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе место заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков.

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