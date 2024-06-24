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Капитан Германии Гюндоган прокомментировал ничью в матче со Швейцарией

Капитан Германии Гюндоган прокомментировал ничью в матче со Швейцарией
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Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

«Честно говоря, я не думаю, что всё могло бы сложиться лучше. Было очень тяжело. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Мы должны извлечь из этого пользу», — приводит слова Гюндогана ZDF.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурата Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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