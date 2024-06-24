Прудников рассказал, что нужно сделать албанцу Даку, чтобы фанаты забыли о его скандале

Бывший нападающий «Рубина» Александр Прудников отреагировал на оскорбительные кричалки нападающего казанцев и сборной Албании Мирлинда Даку в адрес сербов.

«Это могут быть эмоции, но их нужно сдерживать. Сегодня нужно понимать, что за тобой следят миллионы камер и телефонов людей, которые сидят на трибунах. Нужно об этом помнить.

Что касается карьеры, испортил или нет – это его дело и всё зависит только от него. Если Даку сейчас выйдет и десять голов забьёт, все забудут про то, что он сделал, вспомнят только голы», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Напомним, Мирлинд Даку был дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией.

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