Драматичная ничья Германии со Швейцарией, Ефимова не поедет на Олимпиаду. Главное к утру

Сборная Германии сыграла вничью со Швейцарией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 и вышла из группы с первого места, шестикратная чемпионка мира по плаванию российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но не квалифицировалась на Олимпийские игры — 2024 в Париже, сборная Венгрии обыграла Шотландию в матче 3-го тура Евро-2024, забив гол на последней, 10-й компенсированной минуте игры. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Германии спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией на Евро-2024.

2. Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже.

3. Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу в матче Евро-2024 с Шотландией.

4. Уругвай уверенно обыграл Панаму на старте Кубка Америки — 2024.

5. Анна Калинская дебютировала в топ-20 рейтинга WTA.

6. Гол Пулишича помог сборной США обыграть Боливию в матче Кубка Америки.

7. В Венгерской футбольной федерации сообщили о стабильном состоянии Барнабаша Варги.

8. Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне трагедии в Дагестане.

9. Опубликован рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024.

10. Сборная Шотландии завершила своё участие в Евро-2024.