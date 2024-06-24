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Сборная Шотландии на Евро-2024 повторила антирекорд турнира по статистическому показателю

Сборная Шотландии на Евро-2024 повторила антирекорд турнира по статистическому показателю
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Матч закончился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. В этой игре шотландцы нанесли всего четыре удара по воротам венгров. Таким образом, на счету команды Стива Кларка всего 17 ударов за три матча группового этапа.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Как сообщает Opta Sports, шотландцы на Евро-2024 повторили антирекорд чемпионатов Европы по ударам за групповой этап. Столько же ударов было на счету у Северной Ирландии на турнире в 2016 году.

Напомним, сборная Шотландии закончила своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе А с одним очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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