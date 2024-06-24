Сборная Шотландии на Евро-2024 повторила антирекорд турнира по статистическому показателю

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Матч закончился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. В этой игре шотландцы нанесли всего четыре удара по воротам венгров. Таким образом, на счету команды Стива Кларка всего 17 ударов за три матча группового этапа.

Как сообщает Opta Sports, шотландцы на Евро-2024 повторили антирекорд чемпионатов Европы по ударам за групповой этап. Столько же ударов было на счету у Северной Ирландии на турнире в 2016 году.

Напомним, сборная Шотландии закончила своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе А с одним очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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