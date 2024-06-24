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Венгрия остановилась в шаге от повторения антирекорда сборных СССР/России в истории Евро

Венгрия остановилась в шаге от повторения антирекорда сборных СССР/России в истории Евро
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Матч закончился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. Таким образом, Венгрия прервала свою восьмиматчевую серию без побед на Евро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Как сообщает Opta Sports, антирекордная серия остаётся на счету сборной СССР/СНГ/России, она насчитывает девять матчей в период с 1988 по 2004 год.

Напомним, сборная Венгрии заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия с одним баллом стала четвёртой.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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