Венгрия остановилась в шаге от повторения антирекорда сборных СССР/России в истории Евро

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Матч закончился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. Таким образом, Венгрия прервала свою восьмиматчевую серию без побед на Евро.

Как сообщает Opta Sports, антирекордная серия остаётся на счету сборной СССР/СНГ/России, она насчитывает девять матчей в период с 1988 по 2004 год.

Напомним, сборная Венгрии заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия с одним баллом стала четвёртой.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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