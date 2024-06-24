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Бородюк: возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер

Бородюк: возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер
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Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк поделился мыслями о невостребованности многих российских тренеров.

«Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе себя уважают. Они с детства прошли свой футбольный путь. Возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

61-летний Бородюк начал тренерскую карьеру в 2001 году. Первым местом работы для специалиста стали самарские «Крылья Советов». С 2002 по 2012 год Бородюк входил в тренерский штаб сборной России. Также Александр успел поработать в московских «Динамо» и «Торпедо», «Кайрате», сборной Казахстана и австрийском «Хорне».

Полностью интервью с Александром Бородюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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