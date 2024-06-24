Шансы сборной Хорватии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 24 июня, сборная Хорватии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Италии. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Хорватии выйдет в 1/8 финала турнира.

По состоянию на сегодняшний день хорваты занимают четвёртое, последнее место в группе B, набрав одно очко. Итальянцы располагаются на второй строчке (3 очка). Для того чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024, сборной Хорватии нужна только победа в матче с итальянцами. Кроме того, хорватам нужно одержать победу с солидной разницей мячей, поскольку на текущий момент сразу несколько сборных, занимающих третье место перед заключительным туром, превосходят их по этому показателю.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.