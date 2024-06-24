Бородюк: проигрываешь три игры — во всём виноват тренер, а перед иностранцами пиетет

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк высказался о приглашении иностранных специалистов в российские клубы.

— Сергей Юран приводил пример, что в КХЛ сейчас во всех клубах работают отечественные специалисты. Вы бы хотели, чтобы в РПЛ 16 клубов возглавляли россияне?

— А вы бы хотели, чтобы возглавляли 16 иностранцев? Если есть иностранный профессиональный тренер, который играл в футбол и обладает определёнными успехами, то это пойдёт на пользу российскому футболу. Но если приезжают ноунеймы, за которыми стоят агенты, то это не идёт на пользу.

Когда руководители берут на работу российского тренера, они должны понимать, что тоже несут ответственность. Но сейчас такая тенденция, что проигрываешь три игры — во всём виноват тренер. А перед иностранцем какой-то пиетет, выплачиваются огромные неустойки. Любой иностранный тренер защищён, а российский — в меньшей степени», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.