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Игрок «Ювентуса» Локателли может перейти в «Марсель» — La Gazzetta dello Sport

Игрок «Ювентуса» Локателли может перейти в «Марсель» — La Gazzetta dello Sport
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26-летний полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может стать игроком «Марселя», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, есть вероятность, что футболист покинёт клуб этим летом. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с «Марселем» и специалист является поклонником таланта полузащитника и заинтересован в том, чтобы пригласить его в свой новый клуб.

Напомним, 26-летний футболист выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 132 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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