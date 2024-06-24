Бородюк: общественность возносит молодых футболистов до небес и так же быстро закапывает

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк поделился мнением о процессе становления молодых российских футболистов.

«У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что его она имеет огромное значение.

Второй момент — переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.

Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называют новыми Месси. Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают». Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Самое главное — вопрос к самим футболистам. Одного таланта мало, это процентов 40 успеха. Остальное — тяжелейший труд. Если ты не будешь работать каждый день, то талант просто нивелируется. Трудолюбие должно быть в первую очередь. Ярчайший пример — Роналду: он в 39 лет продолжает работать и пахать, всем всё доказал», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.