Хорватия — Италия: история противостояний

Сегодня, 24 июня, сборная Хорватии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Италии. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Хорватии и Италии.

— Всего матчей: 9.

— Побед Италии: 1.

— Побед Хорватии: 3.

— Ничьих: 5.

— Разница мячей: 10-10.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.