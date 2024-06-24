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Албания — Испания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Албания — Испания: история противостояний

Албания — Испания: история противостояний
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Сегодня, 24 июня, сборная Албании проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра матча выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Албании и Испании.

— Всего матчей: 8.

— Побед Албании: 0.

— Побед Испании 8.

— Ничьих: 0.

— Разница мячей: 31-3 в пользу Испании.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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