Бородюк: у Кузяева всё отлично было в «Зените», но он захотел себя попробовать во Франции

Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк высказался о том, почему российские футболисты не стремятся переходить в европейские чемпионаты.

— Ещё до бана нашего футбола минимум российских игроков выходили из зоны комфорта и уезжали играть в Европу. Это проблема?

— Здесь зависит от самого футболиста. Все же люди разные. Один хочет себя проявить в топ-5 лиг, показать в любой стране и доказать, что на футбольном поле он что-то значит. Другой скажет: «Зачем мне это? Меня всё устраивает, я доволен». Это игроки, которые с точки зрения спортивной составляющей никогда не добьются большого успеха. У них будут хорошие машины — будут этим довольствоваться. Это путь наименьшего сопротивления.

В топ-5 лигах к тебе будет другое отношение. Там нужно доказывать не в каждой игре, а на каждой тренировке, что ты выделяешься. В современном мире главное значение при отъезде футболиста имеют три составляющие — клуб, твоя готовность и цена вопроса. Платини говорил, что современный футбол — это бизнес для многих функционеров.

Есть хороший пример — Кузяев. Он играл в «Зените», где у него было всё отлично и с точки зрения результатов, и с точки зрения личных условий. Но он захотел попробовать себя во Франции. Кузяев проявляет себя там и играет в сборной. К его выбору нужно относиться с уважением, — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.