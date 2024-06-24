Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов выступил с заявлением о ситуации в Дагестане

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сделал заявление на фоне последних событий в Дагестане.

«Вчера в Дагестане произошла страшная трагедия. Не может быть никаких оправданий действиям людей, совершившим нападения в Дербенте и Махачкале. От лица футбольного клуба «Динамо» и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Уверен, что компетентные органы сделают всё возможное, чтобы все виновные были наказаны, а подобная трагедия не повторилась вновь. Клуб не останется в стороне и со своей стороны также окажет поддержку семьям пострадавших.

Сил и терпения всем дагестанцам в эти тяжёлые дни. У терроризма нет национальности, нет религии. Дагестан — это территория мира и единства представителей всех конфессий», — приводит слова Газизова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 23 июня, вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.