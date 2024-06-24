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«Я разочарован». Дзола высказался об уходе важных игроков и Почеттино из «Челси»

«Я разочарован». Дзола высказался об уходе важных игроков и Почеттино из «Челси»
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Бывший игрок и экс-ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола высказался о стратегии «Челси» после прихода в клуб Тодда Боули.

«Они купили много молодых игроков и потеряли много опытных, таких как Жоржиньо, Хаверц и Ковачич. Они потеряли многих игроков, которые были душой команды, лидерами, и поэтому потребовалось время, чтобы начать действовать качественно. Но в итоге Почеттино добился успеха, и это сработало довольно хорошо. Было очень удивительно видеть, что он уходит. Я не знаю всех причин, но, очевидно, с точки зрения болельщика, я разочарован», — приводит слова Дзолы интернет-издание The Sun.

Напомним, Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» 21 мая. Аргентинец и руководство лондонского клуба договорились разорвать контракт по обоюдному согласию. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года.

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