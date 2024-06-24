Форвард сборной Германии Фюллькруг: думаю, мы уже показали, на что способны на Евро-2024

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией (1:1). Напомним, форвард стал автором единственного мяча немцев на 90+2-й минуте.

«Это отличный момент для нас как для команды, который может стать решающим. Это была не игра на выбывание. Обычно лёгких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, то должны побеждать действительно хороших. Дания, Словения и Сербия, в частности, всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что мы уже показали, на что способны на этом турнире.

Мой гол на последних минутах, принёсший ничью? Это стало моментом, который может помочь нам во всём на турнире, в атмосфере в команде и в эйфории в стране. Это было очень хорошее чувство, и я рад, что мы смогли испытать эту радость как команда», — приводит слова Фюллькруга пресс-служба УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Второе место заняла Швейцария. Подопечные Мурата Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.