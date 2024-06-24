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«Это просто чистый футбол». Вратарь Венгрии Гулачи — о голе в концовке игры с Шотландией

«Это просто чистый футбол». Вратарь Венгрии Гулачи — о голе в концовке игры с Шотландией
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Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:0). Напомним, венгры забили свой гол на 90+10-й минуте.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Я надеялся [что гол придёт]. Особенно в последние 15 минут у нас были шансы решить исход игры. То, что гол пришёл на последней минуте, — это просто чистый футбол, и мы очень рады этому.

Мы знали, в чём сила Шотландии: они очень физически сильны и пытаются играть в открытую игру. Мы хотели избежать этого — мы хотели оставаться компактными, хорошо защищаться, закрывать бреши и играть на контратаках. Мы также знали, что в последние 15–20 минут игра раскроется, потому что так и должно было быть», — приводит слова Гулачи пресс-служба УЕФА.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

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