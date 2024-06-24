ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: даже если это больно, я надеюсь, Италия извлекла урок из поражения от Испании

Спаллетти: даже если это больно, я надеюсь, Италия извлекла урок из поражения от Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы —2024 с Хорватией поделился мнением об игре команды в предыдущих встречах турнира — с Албанией (2:1) и Испанией (0:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Такие игры могут изменить вашу историю. Мы отобрали игроков, которые, по нашему мнению, хотят быть здесь, соревноваться и готовы играть в таких важных матчах, как этот. Очевидно, что мне не понравилось наше выступление в игре с Испанией. Даже если это было больно, я надеюсь увидеть, что мы извлекли из этого урок.

В матче с Испанией мы тратили слишком много энергии, гоняясь за мячом. Против Албании мы сыграли совершенно по-другому. У нас был один и тот же план на оба матча, но в одной игре нам удалось сделать то, что мы хотели, а в другой — нет», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Сакки: Спаллетти не виноват в поражении сборной Италии от Испании на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android