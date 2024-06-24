Спаллетти: даже если это больно, я надеюсь, Италия извлекла урок из поражения от Испании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы —2024 с Хорватией поделился мнением об игре команды в предыдущих встречах турнира — с Албанией (2:1) и Испанией (0:1).

«Такие игры могут изменить вашу историю. Мы отобрали игроков, которые, по нашему мнению, хотят быть здесь, соревноваться и готовы играть в таких важных матчах, как этот. Очевидно, что мне не понравилось наше выступление в игре с Испанией. Даже если это было больно, я надеюсь увидеть, что мы извлекли из этого урок.

В матче с Испанией мы тратили слишком много энергии, гоняясь за мячом. Против Албании мы сыграли совершенно по-другому. У нас был один и тот же план на оба матча, но в одной игре нам удалось сделать то, что мы хотели, а в другой — нет», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.