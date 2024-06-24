Шансы сборной Албании на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 24 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами, при которых албанцы выйдут в 1/8 финала турнира.

На данный момент в активе сборной Албании одно очко. Если албанцы обыграют Испанию, а Италия проиграет Хорватии, то команда выйдет в 1/8 финала со второго места. Если Албания сыграет вничью с Испанией, а хорваты уступят итальянцам, то албанская команда займёт третье место в группе В и оставит себе теоретические шансы на выход в плей-офф с этой строчки. Поражение не оставляет шансов Албании.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Ранее сборная Албании проиграла Италии (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (2:2).