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Шансы Албании на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы сборной Албании на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
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Сегодня, 24 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами, при которых албанцы выйдут в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Албания – Италия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На данный момент в активе сборной Албании одно очко. Если албанцы обыграют Испанию, а Италия проиграет Хорватии, то команда выйдет в 1/8 финала со второго места. Если Албания сыграет вничью с Испанией, а хорваты уступят итальянцам, то албанская команда займёт третье место в группе В и оставит себе теоретические шансы на выход в плей-офф с этой строчки. Поражение не оставляет шансов Албании.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Ранее сборная Албании проиграла Италии (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (2:2).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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