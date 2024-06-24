Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шансы Италии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Стали известны расклады, при которых сборная Италии выйдет в плей-офф чемпионата Европы в Германии в группе B.

Национальная команда Италии пройдёт дальше со второго места, если не проиграет Хорватии. Италия полностью потеряет шансы на плей-офф, если проиграет, а Албания победит Испанию.

Четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

В матче с Испанией во 2-м туре Евро-2024 на 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Италии, заработав три очка, располагается на второй строчке в группе B.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.