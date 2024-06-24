Нагельсман — после ничьей со Швейцарией: для будущего я предпочту счёт 1:1, а не 4:0

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался по итогам игры 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Швейцарии (1:1).

«Мы многое пережили на групповом этапе. Сегодня, думаю, мы сыграли лучше, чем с Венгрией (победа 2:0. — Прим. «Чемпионата»), если честно. Швейцария была хороша, а для будущего я предпочту сыграть 1:1, чем выиграть 4:0», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.