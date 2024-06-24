Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев сделал заявление о ситуации в Дагестане

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев выступил с заявлением на фоне последних событий в Дагестане.

«Дагестан — многонациональная республика, в которой независимо от национальности, независимо от вероисповедания каждый всегда мог рассчитывать на доброе отношение соседей и поддержку своих друзей.

Наши вековые устои, традиции не смогут изменить ни вчерашняя трагедия и никакие иные провокации — Дагестан останется сильным и единым.

Соболезную семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Динамо» не останется в стороне в этой ситуации. Люди горячо поддерживали нас на стадионе, сейчас пришло время нам поддержать каждого дагестанца. Так было в 99-м, когда «Анжи» выиграл турнир Первой лиги, так будет и сейчас», — приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 23 июня, вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.