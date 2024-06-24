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«Не думаю, что это плохой опыт». Кейн поделился мнением об игре сборной Англии на Евро

«Не думаю, что это плохой опыт». Кейн поделился мнением об игре сборной Англии на Евро
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о результатах национальной команды перед матчем со Словенией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что это плохой опыт. Пережить трудные времена вначале — абсолютно нормально: такие ситуации расширяют кругозор и заставляют тебя осознать, что ты можешь плохо сыграть и даже вылететь из турнира. Мы хорошо справлялись с этим на прошлых чемпионатах, для разных команд это всегда разный путь. Независимо от того, относимся ли мы к фаворитам или нет, мы всегда верим, что сможем победить, и от нас зависит, выйдем ли мы на поле и добьёмся ли мы результата», — приводит слова Кейна интернет-издание The Telegraph.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С.

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