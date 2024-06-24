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Тренер сборной Италии Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией

Тренер сборной Италии Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией
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Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорватия — не только отличная команда, но и очень опытная. Нам придётся быть начеку, чтобы понять, когда нужно ускорить темп игры, а когда успокоиться и контролировать владение мячом. Я совершил ошибку, не сделав некоторые изменения между первой и второй играми. Так что в этот раз, я думаю, мне нужно сделать некоторые изменения.

Нам нужно изменить наше отношение к делу, нам нужно больше интенсивности и стойкости. Мы постараемся быть более твёрдыми и не давать им шансов навредить нам. Но это будет нелегко, потому что у них есть много способов это сделать», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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