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Бородюк: может, Миранчук никогда бы не выиграл ЛЕ. Но он уехал и вписал имя в историю

Бородюк: может, Миранчук никогда бы не выиграл ЛЕ. Но он уехал и вписал имя в историю
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Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк поделился мыслями о необходимости отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Здесь двойственная история. С одной стороны, хочется, чтобы наши лучшие футболисты радовали своих болельщиков и приносили пользу в России. С другой стороны, многое зависит от самого футболиста — захочет ли он себя проявить в Европе.

Есть пример Миранчука, который уехал в «Аталанту». Может, он больше никогда бы не выиграл Лигу Европы. Но сейчас он выиграл этот трофей и вписал своё имя в историю навсегда. Другой игрок может отыграть всю карьеру и иметь прочерк в трофеях», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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