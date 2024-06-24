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Бородюк: «Акрон» будет играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но они заслужили место в РПЛ

Бородюк: «Акрон» будет играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но они заслужили место в РПЛ
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Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк высказался о футбольном клубе «Акрон», который со следующего сезона будет играть в Российской Премьер-Лиге.

«Понравилось, что была борьба внизу таблицы до самого конца. Также очень понравились стыковые матчи. Я бы хотел сказать хорошие слова по спортивной составляющей в адрес «Акрона». Да, они будут играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но команда на футбольном поле заслужила это место в РПЛ. Неважно, есть у них стадион или нет. На первое место всегда нужно ставить спортивную составляющую», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». «Акрон» пробился в высший российский дивизион, обыграв «Урал» в стыковых матчах.

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