Бородюк: «Акрон» будет играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но они заслужили место в РПЛ

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк высказался о футбольном клубе «Акрон», который со следующего сезона будет играть в Российской Премьер-Лиге.

«Понравилось, что была борьба внизу таблицы до самого конца. Также очень понравились стыковые матчи. Я бы хотел сказать хорошие слова по спортивной составляющей в адрес «Акрона». Да, они будут играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но команда на футбольном поле заслужила это место в РПЛ. Неважно, есть у них стадион или нет. На первое место всегда нужно ставить спортивную составляющую», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». «Акрон» пробился в высший российский дивизион, обыграв «Урал» в стыковых матчах.