Бородюк: Алаев правильно сделал, что поддержал Безрукова в истории с его высказыванием

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк высказался об общественном резонансе, вызванном шуткой защитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова про «денежки на карту» от «Краснодара».

— Как вы относитесь к постоянным скандалам с эмоциональными высказываниями футболистов и тренеров после матчей?

— Эти истории раскручиваются так, что говорят о каких-то сроках, невероятных штрафах. Если мы пойдём в таком направлении, то вряд ли игроки и тренеры будут давать интервью в микст-зоне. Будут просто проходить мимо.

Алаев правильно сделал, что поддержал Безрукова в истории с его высказыванием. Это же была безобидная шутка. Но это урок для других футболистов и тренеров, которые будут говорить просто пустыми высказываниями. Это плохо для медиа, но тренеры и футболисты себя обезопасят, — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.