Бородюк: видел мнения, что наша сборная всех бы порвала на Евро, — пока это только слова

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк поделился мыслями о нынешнем уровне национальной команды.

«С той же Беларусью наши футболисты показали, что они на голову сильнее. РФС надо постараться договариваться с более сильными соперниками. Надеюсь, как можно скорее мы будем допущены к международным играм. После снятия бана нам будут противостоять гораздо более сильные сборные — тогда почувствуем разницу.

Мы все видели решающий матч с Хорватией перед чемпионатом мира, где наша команда просто сидела в обороне. Хочется посмотреть матч с такой сборной, после которого мы могли бы увидеть реальный уровень команды. Я видел мнения, что наша сборная всех бы порвала и выиграла Евро. Пока это только слова, потому что на такого уровня турнирах совершенно другой футбол, интенсивность, борьба», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.