Бородюк: не надо делать шумиху из-за эмоциональных высказываний тренеров

Известный российский специалист Александр Бородюк считает, что к высказываниям тренеров в отечественном футболе приковано большое внимание общественности.

«Мы живём в такое время, что уже чуть ли не в раздевалку хотят залезть, снимать, что там говорят. Огромное значение в любом клубе сейчас имеет пресс-служба. Ведь тренер всегда переживает за результат. Выигрывает команда — заслуга команды. Проигрывает команда — виноват тренер. Такова судьба тренера. Потому тренеры всегда находятся в таком эмоциональном состоянии после матчей.

Журналист может спровоцировать в любой момент. Один тренер может улыбнуться и пройти мимо, а другой — вскипит и что-то скажет. Я прекрасно понимаю всегда тренеров, потому что сам через такое проходил. Просто не надо делать шумиху из эмоциональных высказываний тренеров. Лучше смотрите, как играет команда, как переживают болельщики. Футбол — это объединяющая сила», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.