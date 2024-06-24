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«Ожидания высоки». Ван Дейк поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов на Евро

«Ожидания высоки». Ван Дейк поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов на Евро
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о перспективах национальной команды перед матчем с Австрией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидания высоки, в том числе и от нас самих. У нас хорошая команда, я искренне так думаю. Мы хотим показать это в важных матчах. После игры с Францией мы как игроки честно сказали друг другу, что нужно улучшить. Можем и должны выступить лучше, чем в матче с Францией. Мы всё ещё способны добиться прогресса на этом чемпионате Европы», — приводит слова ван Дейка интернет-издание Reuters.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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