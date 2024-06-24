Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков высказался о произошедшем в Дагестане

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков выступил с заявлением на фоне последних событий в Дагестане.

«Дорогие дагестанцы. Вчерашняя трагедия в Дербенте и Махачкале потрясла нас всех. От лица команды «Динамо» Махачкала выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нет оправдания тем, кто совершил эти нападения, и мы уверены, что виновные понесут наказание.

Дагестан всегда был примером дружбы и единства для всех народов. Эта трагедия не изменит наших ценностей. Мы остаёмся дружными, сильными и сплочёнными. Футбол объединяет нас даже в трудные времена. Давайте вместе преодолеем эти тяжёлые дни. Сил и терпения всем нам. Берегите себя», — приводит слова Алибекова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 23 июня, вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.