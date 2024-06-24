Бородюк выразил мнение, что сборная России была бы конкурентоспособной на Евро-2024

Экс-тренер сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Александр Бородюк выразил мнение, что российская национальная команда была бы конкурентоспособной на чемпионате Европы — 2024.

«По потенциалу игроков — да. Но мы не можем сейчас точно это сказать. У ребят есть огромный потенциал, но уровень сопротивления наших соперников пока несопоставим. Если мы будем чаще играть с такими сборными, как Иран, увидим реальный уровень сборной России. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.