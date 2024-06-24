Игрок Германии Раум высказался о своей передаче на гол в матче со Швейцарией на Евро

Защитник сборной Германии Давид Раум высказался о своей передаче на гол в ничейном матче со Швейцарией в 3-м туре чемпионата Европы.

«Сандро Вагнер (помощник Нагельсмана. — Прим. «Чемпионата») уже говорил мне перед игрой, что мой момент настанет. Я сказал ему: «Когда бы он ни пришёл, мне не нужен сигнал, я всегда рядом». А теперь у меня есть свой собственный момент на турнире!» — приводит слова Раума интернет-издание Sky Sport Germany.

Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.