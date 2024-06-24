Шансы сборной Грузии на выход в плей-офф Евро-2024 оценили в 11%

Телеграм-канал Opta Sports оценивает шансы национальной команды Грузии на выход в плей-офф чемпионата Европы — 2024 в 11%.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 Грузия располагается на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице. У команды Вилли Саньоля в активе одно очко, лидирует Португалия (шесть очков). В матче заключительного тура сборная Грузии сыграет с португальцами, а Турция встретится со сборной Чехии.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Напрямую в плей-офф уже вышли сборные Испании, Германии, Португалии и Швейцарии.