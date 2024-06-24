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Тренер «Динамо» Марцел Личка назвал фаворитов Евро-2024

Тренер «Динамо» Марцел Личка назвал фаворитов Евро-2024
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал фаворитов чемпионата Европы в Германии.

«Из того, что я видел, два основных фаворита на чемпионате Европы – Испания и Германия. Эти две сборные показали хороший уровень футбола, спокойно и уверенно сыграли, есть структура. Мне они понравились своей игрой», – приводит слова Лички Metaratings.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А. Испании ещё предстоит матч с Албанией в 3-м туре, он состоится 24 июня, начало – в 22:00 мск.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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