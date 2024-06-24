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Бастони — о матче с Хорватией: Италия хочет показать себя во всей красе, мы готовы

Бастони — о матче с Хорватией: Италия хочет показать себя во всей красе, мы готовы
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Защитник сборной Италии Алессандро Бастони высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Страх — это слово, которое я не люблю использовать, когда мы говорим о футболе. Страх относится к более важным вещам, чем футбол. Мы смотрели игру [Хорватии] с Испанией, и они создали много моментов, хотя и проиграли. Мы очень уважаем их, у них есть игроки, которые провели более 80 матчей вместе в сборной.

После неудачной игры с Испанией мы очень хотим добиться успеха. Мы хотим показать себя во всей красе. Мы готовы», — приводит слова Бастони пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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