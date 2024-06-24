Бастони — о матче с Хорватией: Италия хочет показать себя во всей красе, мы готовы

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией.

«Страх — это слово, которое я не люблю использовать, когда мы говорим о футболе. Страх относится к более важным вещам, чем футбол. Мы смотрели игру [Хорватии] с Испанией, и они создали много моментов, хотя и проиграли. Мы очень уважаем их, у них есть игроки, которые провели более 80 матчей вместе в сборной.

После неудачной игры с Испанией мы очень хотим добиться успеха. Мы хотим показать себя во всей красе. Мы готовы», — приводит слова Бастони пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.